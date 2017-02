Mano projeta evolução da equipe e quer passar confiança ao torcedor

Satisfeito com o rendimento coletivo nos dois primeiros jogos do ano, contra Villa Nova e Atlético-MG, o técnico Mano Menezes disse que o time ainda está em período de avaliação e acredita que, aos poucos, sua equipe pegará corpo para apresentar seu melhor futebol e passar confiança ao torcedor de forma gradativa.

O objetivo, segundo o treinador celeste, é deixar todos os atletas em nível de preparação igual para, quando forem acionados, estarem aptos para atenderem às exigências das partidas.

“Nosso objetivo é esse, no início da temporada. Passar essa confiança ao torcedor. Mas estamos, ainda, fazendo avaliação dos jogadores. São jogos grandes, confiamos no elenco e os jogadores vão sentindo essa confiança ao longo do Campeonato Mineiro. No final de fevereiro a gente terá uma equipe considerada titular, para que tenhamos uma ideia muito clara e sejamos justos com a equipe. O importante é vencer e melhorar a cada jogo”, avaliou.

“O segredo do futebol para mim é executar bem. Todo mundo, num determinado momento, sabe o que está fazendo. Temos que neutralizar o adversário. O Cruzeiro será um time com variantes. A característica dos jogadores ajuda nessa variação para encontrar soluções diferentes. Essa dificuldade no início da temporada de não acelerar tanto já está passando bem e ganhando confiança com resultados vamos ultrapassando as barreiras”, completou.

Mesmo jogando contra uma equipe do interior, o treinador celeste garante que o Maior de Minas tem trabalhado forte para tentar propor seu jogo da melhor maneira possível contra equipes que, geralmente, atuam mais fechadas.

“É um direito que todo mundo tem de escolher a maneira de jogar. O Cruzeiro não acha que o adversário é menos adversário por não utilizar a maneira que o Cruzeiro joga. Se estivesse na condição deles, faria o mesmo. Nós temos que encontrar soluções contra times que atuam em linhas mais baixas e trabalhar o passe rápido. Temos que ganhar dos nossos adversários dentro de campo, superando essas barreiras”, destacou.

Mano também aproveitou para comentar a chegada de Lucas Silva, novo reforço apresentado nesta sexta-feira. “Um jogador de ótima qualidade, de boa trajetória pelo Clube. Vocês o conhecem tão bem quanto eu, ou talvez até mais pela convivência. Vamos falar primeiro dele no elenco e não no time. É qualificação no eleno, setor onde disputa é muito grande, e reposição também precisa ser grande. Somos bem servidos e ficamos ainda mais bem servidos”, ressaltou.

