Manifestação de caminhoneiros chega à região central do Rio

A manifestação do caminhoneiros autônomos, em seu segundo dia, chegou hoje (22) ao centro do Rio no final da manhã. Cerca de 60 caminhões ocupam neste momento as pistas laterais das Avenida Francisco Bicalho e da Presidente Vargas, sentido candelária, em protesto contra os aumentos no preço do óleo diesel.

A manifestação transcorre em clima de tranquilidade e não causa maiores transtornos ao trânsito, embora provoque lentidão em alguns pontos.

Deste o início desta manhã, os motoristas fazem atos nas principais estradas federais de acesso ao Rio de Janeiro, ocupando as pistas laterias de trechos das principais rodovias que cortam o estado.

Segundo último balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os caminhões estão estacionados nos acostamentos de vários trechos da BR 101. No trecho norte, que liga a capital do estado ao município de Campos dos Goytacazes, há caminhoneiros no acostamento nos dois sentidos, na altura do KM 75. No trecho da Niterói-Manilha, entre os Kms 294 ao 297, também estão parados em ambos os sentidos.

Os manifestantes se concentram ainda no trecho sul da BR-101, na altura do Kms 392, em ambos os sentidos da rodovia, nas proximidades de Itaguaí, com os caminhões parados no acostamento nos dois lados da rodovia.

A paralisação também ocorre na BR-493 (Rodovia Magé Manilha), na altura do KM 0, próximo a Itaborai.; na Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo; na altura do KM 204, da BR-116, altura de Seropédica, nos dois sentidos da rodovia, inclusive com duas faixas interrompidas e trânsito confuso, em razão dos manifestantes estarem bloqueando a passagem de outros caminhões na faixa da direita, sentido Rio de Janeiro.

Os manifestantes ainda ocupam a estrada entre os Kms 274 e 276 da Dutra, na altura de Barra Mansa, com caminhões nos acostamentos de ambos os sentidos da rodovia.

