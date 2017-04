Manda nudes? Novo aplicativo do PornHub pode salvar sua conta no Instagram



Uma garrafa de espumante, uma varinha mágica ou uma cartola para os homens. Uma taça, um balde ou par de cocos para as mulheres. Estes são apenas alguns dos jeitos mais dovertidos do App TrickPics esconder aquele nude clássico. A invenção é do PornHub, um dos maiores sites de pornografia do mundo. A ideia é dar um toque de humor eou provocação no envio de nude.

Não existe nenhumna menção ao PornHub na página do app. A produtora oficialmente do aplicativo chama-se ENJOYIT360. Mas a frase “atenção: conteúdo adulto” no site oficial do TrickPics e o seguinte vídeo te dará uma real noção do que ele é.

Pedimos apenas para vocês não usarem a peruca do Trump, consideramos desnecessária….

