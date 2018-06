Manaus fica sem ônibus no quinto dia de greve dos rodoviários

A cidade de Manaus amanheceu sem ônibus neste sábado (2), quinto dia de greve dos rodoviários. Os veículos só começaram a circular por volta das 10h30.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), 70% da frota está nas ruas, mesma quantidade que costuma circular nos finais de semana.

Os representantes das empresas e dos trabalhadores se reuniram por mais de 5 horas ontem (1º), mas não chegaram a um acordo. Houve avanços nas negociações das cláusulas econômicas. Os trabalhadores queriam um reajuste salarial de 6,5% e as empresas ofereceram 5,5%.

Segundo o advogado do Sinetram, Fernando Borges, dois pontos dificultam um acordo. “Eles estão exigindo que sejam anistiadas as multas e também exigem que não seja aplicada a reforma trabalhista. Eles têm que aceitar que houve mudança na legislação e que as empresas podem usar alguns dispositivos novos também”, explicou o representante das empresas.

De acordo com o advogado, a multa imposta aos sindicatos já chega a quase R$ 30 milhões referente a 80 horas de paralisação.

O Tribunal Regional do Trabalho impôs uma multa de R$ 300 mil por hora de greve. Os sindicatos querem a revogação da multa para voltar ao trabalho. A categoria promete manter as paralisações e mobilizações nos próximos dias.

“Não houve acordo ainda. Houve liberação da frota sem acordo. Não sabemos o que vai acontecer. A categoria não se pronunciou oficialmente. Vamos aguardar o pronunciamento das lideranças sindicais e só vamos negociar com o fim do movimento”, afirmou o advogado Fernando Borges.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esteve no Centro Integrado de Comando e Controle do estado e comemorou o fato de os ônibus estarem nas ruas neste sábado.

“A notícia boa é que as frotas começaram a rodar agora. Nós esperamos que essa paz seja duradoura e que venha um acordo. Só não aceito aumento de tarifas. Esse é um compromisso meu”, ressaltou o prefeito da cidade.

Nove concessionárias operam o transporte coletivo em Manaus e transportam, em média, 750 mil passageiros.

A reportagem tentou entrar em contato com os representantes dos trabalhadores, mas não obteve retorno.

