Malhar depois de noite de bebedeira é um erro, diz especialista

Quem nunca ficou com a consciência pesada depois de uns drinques a mais e correu para a academia na manhã seguinte? Saiba que esta tentativa de compensação pelo exagero do dia anterior é furada.

Para começar, o corpo já está desidratado e aumentar o nível de suor faz a situação piorar. Por isso, Laurence Asa Foundation, treinadora e fundadora da companhia Salus London, na Inglaterra, aconselha os alunos a tirarem folga depois de uma noite de bebedeira.

“O corpo perde 75% da sua capacidade de redução da oxidação das gorduras quando apenas uma unidade alcoólica foi ingerida. Então, nestes dias, as pessoas se esforçam demais para não eliminar nada”, explica ao jornal Metro britânico.

A profissional diz ainda que o músculo também perde 75% de suas sínteses proteicas. Isto desacelera o metabolismo e freia a capacidade de aumentar os músculos.

Por último, o combo de uma noite de festa geralmente fica completo com sono ruim e uma alimentação desbalanceada, dois fatores que prejudicam o sistema hormonal. Ou seja, segundo Laurence, o melhor remédio é mesmo cuidar da ressaca, se alimentar bem e se hidratar ao máximo em vez de correr para lidar com a culpa na esteira.

Fonte: Vírgula UOL