Maisie Williams contou detalhes sobre o desfecho de Arya em Game of Thrones

Arya

Maisie Williams falou alguns detalhes sobre o fim de Ayra em Game of Thrones, em entrevista ao jornal britânico The Guardian.

“Terminei numa cena perfeita. Eu estava sozinha, chocada! Arya sempre sozinha. Mas eu estava sozinha e vi outras pessoas, várias, que estavam gravando suas cenas finais antes. Eu sabia os planos, tinha visto as lágrimas e ouvido os discursos”, afirmou.

Os seis episódios finais de Game of Thrones estreiam no primeiro semestre de 2019.

Hotel temático de 'Game of Thrones'

As instalações ficam na Finlândia e os preços começam em US$ 200

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL