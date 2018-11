Maisie Williams, a Arya Stark de ‘Game of Thrones’, virá para a CCXP18

Maisie Williams

Alô, fãs de Game of Thrones! Maisie Williams, a Arya Stark do seriado da HBO, vira para o painel da CCXP18.

Além dela, virão os showrunners David Benioff e D.B. Weiss e o ator John Bradley (Samwell Tarly).



Sophie Turner, que vive Sansa, também vira para o evento, mas para participar do painel de X-men: Fênix Negra.

A CCXP acontece do dia 06 a 09 de dezembro, em São Paulo. Já o painel de Game of Thrones será no dia 06, às 18h30.

Fonte: Vírgula UOL