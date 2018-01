Mais uma atriz pornô é encontrada morta; a quinta em três meses

Divulgação Olivia Lua

Olivia Lua, atriz pornô de 23 anos, foi encontrada morta em uma clínica de reabilitação na Califórnia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela agência LDA Direct Models, que representava a atriz

A morte de Olivia foi a quinta de uma atriz pornô em três meses. As outras foram as canadenses Shyla Stylez e August Ames e as americanas Youri Luv e Olivia Nova.

Olivia Nova, de 20 anos, havia sid0 o caso mais recente, em 7 de janeiro. Recentemente, um laudo mostrou que a causa da morte dela foi uma sepse (infecção generalizada) após desenvolver uma grave infecção urinária que se espalhou para os rins.

Em relação a Lua, ainda não há informação oficial sobre a causa da morte.

1. Sasha Grey

Créditos: Adult Empire/Reprodução

2. Ashlynn Brooke

Créditos: Adult Empire/Reprodução

3. Lily Carter

Créditos: Adult Empire/Reprodução

4. Jenna Haze

Créditos: Adult Empire/Reprodução

5. Tera Patrick

Créditos: Adult Empire/Reprodução

6. Christy Mack

Créditos: Adult Empire/Reprodução

7. Bree Olson

Créditos: Adult Empire/Reprodução

8. Lisa Ann

Créditos: Adult Empire/Reprodução

9. Raylene

Créditos: Adult Empire/Reprodução

10. Katsuni

Créditos: Adult Empire/Reprodução

11 Jenna Jameson

Créditos: Adult Empire/Reprodução

12 Capri Anderson

Créditos: Adult Empire/Reprodução

13. Brooklyn Lee

Créditos: Adult Empire/Reprodução

14. Kota Skye

Créditos: Adult Empire/Reprodução

15. Keri Sable

Créditos: Adult Empire/Reprodução

16. Belladonna

Créditos: Adult Empire/Reprodução

Fonte: Vírgula UOL