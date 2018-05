Mais um policial é assassinado no Rio; número chega a 45

O segundo sargento da Polícia Militar Luiz Felipe de Castro Moraes foi assassinado na noite de ontem (8) com vários tiros no conjunto Quitungo, em Brás de Pina, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi o 45º policial assassinado neste ano, no estado do Rio de Janeiro.

O sargento tinha saído do serviço por volta das 18h e estava fardado quando foi alvejado pelos criminosos na rua Seritinga. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Luiz Felipe de Castro Moraes trabalhava no Batalhão de Olaria (16o BPM). A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso. O Disque Denúncia oferece R$ 5 mil por informações que levem à identificação e prisão dos responsáveis pela morte do policial.

Os canais de comunicação do Disque Denúncia são o Whatsapp (21) 98849-6099; a Central de Atendimento (21) 2253-1177; o perfil do Facebook (por mensagem privada) e o aplicativo Disque Denúncia RJ.

Fonte: Agência Brasil