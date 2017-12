Mais um PM é morto no estado do Rio; número de vítimas chega a 127 neste ano

A Polícia Militar confirmou hoje (14) a morte de mais um policial no Rio de Janeiro. De acordo com a PM, o corpo de um sargento da reserva foi encontrado ao lado de um carro que estava pegando fogo, em Vargem Alegre, no município de Barra do Piraí no sul fluminense.

Segundo a PM, o sargento tinha um tiro nas costas e escoriações pelo corpo. Um suspeito foi identificado com base em informações de uma testemunha. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Barra do Piraí (88ª DP).

O sargento foi o 127º policial militar assassinado neste ano no Rio de Janeiro. Dentre estes, 22 eram policiais reformados. Dos policiais da ativa, 27 estavam de serviço quando foram mortos e 78 estavam de folga.

Fonte: Agência Brasil