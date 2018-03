Mais de 80 prefeitos mato-grossenses assinam termo de adesão com o governo federal

Programa

Além dos convênios com as prefeituras, o MCTIC já firmou parcerias com o Ministério da Defesa, para garantir o monitoramento de 100% das fronteiras brasileiras, ampliando as ações de combate ao tráfico de armas e drogas; com o Ministério da Educação, para levar banda larga para todas as escolas públicas do país, sendo que sete mil serão beneficiadas já em 2018; e com o Ministério da Saúde, para implantar internet em hospitais e postos de saúde, melhorando a gestão pública e a qualidade dos serviços prestados à população.

A conexão de internet será feita por meio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), de propriedade do governo brasileiro e que recebeu cerca de R$ 3 bilhões em investimentos. Em órbita desde maio de 2017, o satélite tem vida útil de 18 anos.

Para participar do programa, o prefeito deve informar as localidades que não possuem conexão em banda larga e definir um local para a instalação das antenas e dos equipamentos. Além disso, caberá ao município a segurança da área e as despesas com energia elétrica.

De acordo com o MCTIC, o Internet para Todos é um dos maiores programas de inclusão social do governo federal e deverá beneficiar cerca de 55 milhões de pessoas. Cerca de 40 mil localidades devem ser beneficiadas pelo programa em todo o país.