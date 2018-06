Mais de 80 chihuahuas foram encontrados em uma casa em Birmingham, no Reino Unido. Ao site Mirror, a polícia disse que foi até a propriedade investigar a morte da dona, uma mulher que morreu em abril. Ao chegar lá, notaram a casa cheia de cachorros.

“Eles começaram a sair do nada. Nós movemos a máquina de lavar roupa e achamos mais seis filhotes nos olhando. Eles estavam escondidos em todos os lugares. A casa estava imunda, parecia atingida por um terremoto”, disse o inspetor Herchy Boal.

Os 82 cães foram levados para uma hospital veterinário voluntário. “Eles estavam bastante nervosos, agressivos e latindo sem parar”, completou Boal.

Mais de 80 chihuahuas são encontrados em casa abandonada

Polícia entrou na propriedade para investigar morte da dona dos cachorros

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL