Mais de 730 mil veículos devem cruzar a Ponte Rio-Niterói no feriado de Páscoa

Cerca de 733 mil veículos devem cruzar a Ponte Rio-Niterói entre hoje (29) e a próxima segunda-feira (2), por causa do feriadão de Páscoa. A ponte liga a cidade do Rio de Janeiro a Niterói e é a principal via para quem quer se deslocar da capital para a região dos lagos e para o norte fluminense.

A concessionária Ecoponte, que administra a via, acredita que, na direção de Niterói, o dia de maior fluxo de veículos será hoje: 94 mil automóveis. A pista no sentido do Rio de Janeiro, deverá receber 156 mil carros no domingo e segunda-feira.

Antes de seguir para a Ponte, os motoristas podem monitorar a situação do trânsito por meio do Twitter @_ecoponte, do site e do aplicativo gratuito para celulares do Grupo EcoRodovias.

Outras vias

Na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), a concessionária Nova Dutra acredita que 185 mil veículos devem deixar a cidade do Rio entre hoje e amanhã (30). Os horários de pico previstos serão das 16h às 20h de hoje, com previsão de 5,5 mil veículos por hora, e das 7h às 13h de amanhã, com 5 mil veículos por hora. No retorno do feriadão, o horário de pico deverá ser das 16h às 20h de domingo (1º), com a previsão de 5,1 mil veículos por hora.

Na Rodovia Washington Luís/Rio-Juiz de Fora (BR-040), cerca de 200 mil veículos devem circular pela via, de acordo com a concessionária Concer. Os horários de pico no período tendem a ocorrer hoje, das 15h às 19h, amanhã, entre 8h e 14h, e no domingo, a partir de 14h.

Fonte: Agência Brasil