Mais de 50 serviços serão oferecidos durante a Caravana em Cáceres

A partir desta quinta-feira (01.03), a Caravana da Transformação dá inicio às atividades de cidadania em Cáceres, sede da 12ª edição. A medida visa facilitar ao cidadão o acesso a mais de 50 serviços numa espécie de mutirão. Os atendimentos serão iniciados a partir das 08h, e a recomendação da coordenação é para que as pessoas cheguem um pouco mais cedo para retirar a senha.

“Para esta edição, a expectativa é que aproximadamente 25 mil pessoas passem pelo local. Por conta das demandas de saúde, que são realizadas de forma paralela na estrutura, pedimos à população que compareça as tendas de atendimentos com antecedência”, frisou o coordenador de Cidadania, Juliano Rabelo.

Os dias “D” de cidadania são feitos em parceria com as secretarias estaduais e autarquias e terminam no dia 3 de março. Nos dias 1º e 2 de março o atendimento será das 8h às 16h e no dia 3, das 8h às 12h.

A programação da Caravana conta ainda de atividades recreativas voltadas para alunos do 5º e 6º ano da rede pública de ensino, nos dias 1º e 2 de março. Eles participarão de oficinas e farão um tour para conhecer estandes da Caravana, através do projeto “Circuito Conhecendo a Caravana”. O circuito é uma realização da coordenação da Caravana, em parceria com as secretarias.

A Caravana da Transformação foi iniciada no dia 25 e segue até o dia 9 de março na Cidade Universitária da Unemat (antigo aeroporto).

Confira abaixo a relação de serviços disponíveis: