Mais de 50 filhotes de tubarão-martelo são encontrados mortos no Havaí

Entre 50 e 100 filhotes de tubarões-martelo foram encontrados mortos na praia de Keehi Lagoon, na capital Honolulu, no Havaí.

Os fiscais ambientais do governo não divulgou o número exato de filhotes mortos, mas disse que o desastre não parece em nada ter tido causa natural, já que todos estavam muito próximos e na praia desta maneira.

A hipótese que está sendo divulgada, sedungo a AP, é que algum pescador, talvez acidentalmente, tenha pescado os tubarões e, em vez de devolvê-los ao mar, os jogou na praia. As autoridades afirmam que asfixia seja a provável causa da morte dos animais.

Fonte: Vírgula UOL