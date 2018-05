Mais de 40 mil famílias não retiraram kit de TV digital na Paraíba

Com a previsão do desligamento do sinal analógico de TV na capital da Paraíba, João Pessoa, no próximo dia 30, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) intensificou a entrega de kits para acessar o sinal digital. De acordo com a agência, na região já foram entregues 145 mil kits. Ainda falta a distribuição de 41 mil conversores às famílias. Também serão realizados feirões para estimular as pessoas a retirarem seus kits, nesse último mês que antecede o desligamento.

Têm direito aos kits, compostos por conversores e antenas, as famílias atendidas por programas sociais do governo federal (como Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Tarifa Social de Energia Elétrica) que não têm aparelhos de TV que captem o sinal digital.

Para ter acesso ao equipamento, basta que um representante da família agende o horário, dia e local para receber o kit. As TVs de tubo e os aparelhos de tela fina fabricados até 2010 precisam do dispositivo. Até o momento, já foram distribuídos em todo o país mais de 9 milhões de kits.

Na Paraíba, o sinal analógico também será desligado nos municípios de Alhandra, Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, Lucena, Marcação, Mari Riachão do Poço, Santa Rita, Sapé e Sobrado.

Além da capital paraibana, no próximo dia 30, o sinal analógico de TV vai ser desligado em mais quatro capitais do Nordeste e duas da Região Norte: Aracaju (SE), Maceió (AL), Natal (RN),Teresina (PI), Belém (PA) e Manaus (AM). Até o momento, o sinal analógico já foi desligado em 13 capitais.

De acordo com a Anatel, com o desligamento do sinal analógico, haverá a liberação da faixa de 700 MHz, atualmente ocupada por canais de TV aberta. Essa radiofrequência será utilizada para ampliar a disponibilidade do serviço de telefonia móvel e internet 4G no Brasil.

O próximo desligamento está previsto para ocorrer em agosto.

Fonte: Agência Brasil