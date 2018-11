Mais de 30 anos depois, Tom Cruise recria cena de ‘Top Gun’ no set da sequência do filme

Trinta e dois anos depois do lançamento de ‘Top Gun’, o ator Tom Cruise foi fotografado novamente na pele do piloto Pete “Maverick” Mitchell no set de filmagem da sequência do longa.

Aos 56 anos, o astro apareceu recriando figurino e cenas do clássico filmado quando ele tinha 24 anos. No novo filme, o novo par de Cruise é a atriz Jennifer Connelly, de 47 anos. No filme original, o papel de Charlie Blackwood foi da atriz Kelly McGillis, hoje com 61 anos.

Mais de 30 anos depois

Tom Cruise filma sequência de ‘Top Gun’

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL