Mais de 130 blocos desfilam pelas ruas do Rio antes do carnaval

A menos de uma semana para o carnaval, mais de 130 blocos desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro antes da abertura oficial da folia, no próximo sábado (2). As opções incluem datas, horários, públicos e estilos distintos e para todos os gostos. Haverá desfile de blocos quase de madrugada e também a chance de donos e seus bichos brincarem juntos na festa.

Só neste fim-de-semana serão mais de 100 blocos, dos quais cerca de 60 desfilam hoje (23) e pouco mais de 40 saem pelas ruas amanhã (24). Nos próximos dias serão mais 33 blocos, sendo um na terça-feira (26), quatro na quarta-feira (27), oito na quinta-feira (28) e 20 na sexta-feira (1º).

Entre os blocos que antecipam a festa está o Céu na Terra, que já começou cedo às 7h, pelas ladeiras de Santa Teresa. À tarde, quem deve arrastar multidões são o Simpatia é Quase Amor, que sai às 16h em Ipanema, e o Carmelitas, às 18h, no centro.

No domingo, outros blocos populares ocuparão as ruas: Cordão do Boitatá (às 8h, no centro), Suvaco do Cristo (às 8h, no Jardim Botânico), Bloco da Preta (às 9h, no centro), Fogo e Paixão (às 10h, no centro), Empolga às 9 (às 14h, em Ipanema) e Escravos da Mauá (às 16h, na Saúde).

“A energia e a diversidade que fica na praça durante o desfile é o que faz o bloco ser tão especial, com todo mundo colorido, se divertindo, se abraçando e cantando, com o único propósito de ser feliz”, disse Pedro Martins, um dos fundadores do Fogo e Paixão, que faz uma releitura, em samba, dos clássicos da música brega nacional.

Também no domingo (3) estão programados desfiles de dois blocos voltados para públicos diferentes: o Gigantes da Lira é voltado para a criança e desfila às 9h, em Laranjeiras, e o Blocão de Copacabana, que também sai às 9h, mas em Copacabana, é feito para os cachorros e seus donos.

Fonte: Agência Brasil