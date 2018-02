Mais de 100 blocos animam carnaval nas ruas do Rio neste fim de semana

A Carnaval de rua no Rio neste sábado (3) começou às 7h com a saída do bloco Céu da Terra, que se apresentou pelas ruas do bairro de Santa Tereza. Em seguida foi a vez do boloco Imaginô? Agora amassa, que desfilou pelas ruas de Ipanema, na zona Sul da cidade.

Ao abrir o Carnaval deste sábado, o Céu da Terra trouxe para as ruas do bairro de Santa Teresa cerca de 6 a 7 mil foliões na avaliação dos organizadores. A concentração, como acontece todos os anos, foi no Largo dos Guimarães. Nestes eventos as fantasias que mais marcavam a folia satirizavam a política brasileira.

Em sua totalidade mais de 116 blocos carnavalescos estarão se apresentando de norte a sul da cidade. No sábado mais de 60 blocos estarão se apresentando neste sábado, inclusive o Simpatia é Quase Amor, que desfila desde 1985 pelas ruas de Ipanema, na zona sul da cidade, com cerca de 150 mil foliões.

Este ano, o bloco escolheu o prefeito Marcelo Crivella como alvo de críticas. O samba mostra a opinão dos foliões do bloco com a administração do atual prefeito. O Samba da Adivinhação, de Manu da Cuíca, Luiz Carlos Máximo e Bele Lopez aborda o corte ao patrocínio do Carnaval das grandes escolas do Rio, e exalta as religiões de matrizes africanas com “muito axé”.

Do outro lado da Baía de Guanabara, na Ilha de Paquetá, o carnaval deverá arrastar cerca de 10 mil foliões no Pérola da Guanabara. O bloco das Carmelitas levará mais de 5 mil pessoas na Praça Tiradentes, onde acontecerá a concentração a partir das 16h.

Neste sábado estarão desfilando mais de 60 blocos, entre eles: Só o Cume me Interessa, Plantão Bom é Samambaia, Me Engana que Eu Gosto, Já Comi Pior Pagando e SE deixar eu boto; além é claro do Imaginô? Agora Amassa.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que o sábado de carnaval do carioca terá clima ameno com céu claro a parcialmente nublado. O sol ainda aparece, mas ocorrem pancadas de chuva isoladas em todo o estado. A temperatura pode variar entre a máxima 29º e a mínima de 18º. Para amanhã o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado.

Fonte: Agência Brasil