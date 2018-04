Mais assistido do mundo, clipe de ‘Despacito’ é excluído do Youtube por hackers

Despacito

Na madrugada de terça-feira (10), o clipe de Despacito, de Luis Fonsi com Daddy Yankee, foi excluído do Youtube por hackers, que invadiram o canal do cantor.

Uma imagem da série La Casa de Papel era exibida e a frase “Palestina livre” podia ser lida no vídeo.

Em 2017, Despacito ganhou o posto de mais assistido da história do Youtube, com mais de 5 bilhões de visualizações.

Tudo voltou ao normal e o clipe já está de volta ao ar.

Fonte: Vírgula UOL