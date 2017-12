Maggi foca na reeleição

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), descartou disputar o governo do Estado nas eleições do próximo ano e revelou que fica no staff do presidente Michel Temer (PMDB) até a data limite para desincompatibilização para disputar à reeleição – abril. “Eu pretendo sair do ministério em abril. Eu já descartei disputar o governo. Se eu for candidato , serei novamente ao Senado”, frisou Maggi. Nos bastidores, os comentários são que Blairo Maggi articula a candidatura do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) ao Palácio Paiaguás. O plano B, do rei da Soja, é o deputado federal Adilton Sachetti (sem partido).