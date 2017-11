Maggi faz cateterismo em SP

O ministro da Agricultura, Blairo Maggi (PP), foi internado no Hospital Sério Libanês, em São Paulo, nesta sexta-feira (24), onde foi submetido a um cateterismo. Em página no Facebook, o senador licenciado disse que sentiu fortes dores no peito, conhecida com angina, por isso precisou fazer o exame para identificar possíveis doenças do coração e dos vasos sanguíneos. “Na segunda-feira desta semana tive uma dor intensa no peito. Após um cateterismo, ficou constatado que nada era relacionado ao coração”, disse o ministro. Ele emendou brincando que o “coração pronto para 2018”.

Veja o post de Blairo Maggi no Facebook: