Maggi contrata pesquisa

Grupo de políticos ligados ao ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP) e ao ex-prefeito Mauro Mendes (PSB) decidiram contratar o IBOPE para realizar uma pesquisa de intenção de voto para o governo do Estado. A pesquisa será realizada em abril e será usada para definir se o grupo apoiará à reeleição do governador Pedro Taques (PSDB) ou se lançará Mauro Mendes ao Palácio Paiaguás. A última pesquisa IBOPE para o governo e Senado em Mato Grosso foi realizado em dezembro do ano passado e apontou a liderança de Taques ao governo, mas uma alta rejeição de seu nome.