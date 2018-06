Copa do Mundo também é época de conhecer mais sobre a cultura dos diversos países que participam da competição. E, a brasileira Franciellen Lemes, que vive nos Estados Unidos, deu um jeito fofo de incluir as filhas gêmeas na Copa e, de quebra, aprender sobre as nações participantes do Mundial.

Leia maisBar promete rodada grátis de bebida a cada tombo de Neymar contra …Burger King russo oferece dinheiro para quem engravidar de …

“Tenho que confessar: eu desconhecia todas as bandeiras dos países participantes (só sabia a do Brasil mesmo). Depois de três meses estudando e fotografando as gêmeas, já sei todas”, escreve a brasileira no primeiro post em clima de Copa em sua conta no Instagram.

Em todos os jogos, ela publica foto das gêmeas Beatriz e Olívia vestidas com trajes típicos ou fantasiadas com personagens marcantes dos países em campo. Para as duas partidas do Brasil, uma das meninas apareceu vestida de traje de festa junina e outra vez de Emília, a boneca de pano falante mais famosa do Brasil.

Confira mais fotos na galeria:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mãe veste gêmeas com trajes típicos de países da Copa

Beatriz e Olívia são as torcedoras mais fofas desta Copa da Rússia

Créditos: Reprodução / @beatriz.olivia / Instagram

Mais galerias

Imagens para se apaixonar pelo mundo

Fotógrafo faz mágica com truque simples

10 tatuagens russas e seus significados

Mais galerias

Imagens para se apaixonar pelo mundo

Fotógrafo faz mágica com truque simples

10 tatuagens russas e seus significados

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1284420’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL