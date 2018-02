Mãe se revolta por escola dar boneca com pênis para filha de 4 anos brincar

(Foto: BPM Media/ Metro UK)

Uma mãe ficou indignada porque deixaram sua filha de 4 anos brincar com uma boneca que tem genitais masculinos na escola. Ao saber disso, Ziba Khan tirou sua filha imediatamente da escola Forest Lodge Academy, na cidade de Leicester, na Inglaterra, informa o Metro.

Segundo Khan, bonecas com pênis não são apropriadas para crianças de 4 anos. “Minha filha chegou em casa me perguntando sobre coisas difíceis. Então, questionei de onde ela tirou isso”, conta a mãe e continua: “As bonecas são explícitas e não há necessidade delas estarem ali na escola. Sabe, não sou contra a educação sexual, mas isso não se faz. Tiraram o meu direito como mãe de apresentar e discutir esse tipo de assunto com ela. Os pais devem ser informados disso, pois há uma diferença entre ensinar uma criança usando uma boneca e uma criança brincando com uma”.

Khan também diz que falou com outros pais sobre o assunto e todos concordaram com ela. No entanto, antes de tirar a sua filha da escola ela foi conversar com os diretores sobre a questão. “Eles responderam que era apenas um brinquedo e se recusaram a tirar as bonecas. Então, retirei a minha filha de lá”. A mãe também deu queixa no Departamento de Educação de Leicester.

(Foto: BPM Media/ Metro UK)

Fonte: Vírgula UOL