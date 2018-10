Mãe protege filha de granizo

Uma mulher de 23 anos chamada Fiona Simpson estava voltando de um compromisso com a filha de 4 anos quando começou a chover. Como ela não sabia das previsões do tempo, não sabia que uma tempestade estava se aproximando rapidamente de Queensland, na Austrália.

Mas a chuva ficou tão pesada que quebrou a janela do banco traseiro do veículo de Simpson e colocou a criança em perigo. Sem pensar, ela soltou o cinto de segurança, saltou para o banco de trás e jogou seu corpo sobre o bebê, tentando proteger a criança contra o granizo.

Simpson, de Kingaroy, Queensland, ficou com hematomas enormes cobrindo suas costas e braços. “No final das contas, tudo o que importa é que estamos vivos”, disse ela à Australian Broadcasting Corp. “Um carro pode ser substituído e feridas podem curar. Estamos todos seguros agora”, completou.

Mãe se fere ao proteger filha de chuva de granizo

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL