Mãe gasta quase R$ 9 mil com presentes de Natal para dois filhos

A australiana Kristy Nowak gosta de mimar seus dois filhos pequenos. Para este Natal, gastou 2 mil euros (cerca de R$ 8.880 na cotação desta terça, 18) somente em brinquedos para as crianças.

Segundo reportagem do The Sun, Kristy levou cinco meses para comprar todos os brinquedos e evitar as enormes filas de fim de ano nas lojas.

Após postar imagens e vídeo dos presentes em sua conta no Facebook, a mãe virou alvo de críticas pelo consumo excessivo. “As pessoas só falam mal porque não podem fazer a mesma coisa e têm muita inveja”, disse Kristy afirmando que não sente a menor culpa pela compra.

Confira os brinquedos, que somam mais de 70 itens:

