Mãe filma filho de 10 anos sendo tatuado e gera polêmica na web

(Foto: reprodução/ vídeo)

Um caso na cidade de Bellefontaine, nos EUA, tem gerado polêmica na internet: uma mãe filmou o próprio filho de 10 anos de idade sendo tatuado e postou no Facebook.

Pelo vídeo, o menino parece estar calmo e fica conversando com uma mulher enquanto o tatuador tatua o seu braço direito. Algumas vezes ele fica impaciente e pergunta: “Acabou?”. Um homem sem camisa dançando e gritando é visto ao fundo.

De acordo com a ABC6, a polícia local não pôde prender a mãe, pois não houve crime cometido. Os policiais visitaram a casa da família, conversaram com os pais e viram que estava tudo bem, o menino não corria perigo. “A criança realmente pediu a tatuagem”, disse o tenente Rick Herring.

Porém, o ato não foi bem aceito na internet e a mulher foi chamada de ‘péssima mãe’, ‘irresponsável’, entre outras coisas. Assista ao momento aqui.

As infos são do Mirror.

Fonte: Vírgula UOL