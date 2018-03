Mãe faz filhos andarem 7km até escola para dar lição de moral

Reprodução As duas crianças andaram por duas horas

Uma mulher fez os dois filhos andarem sete quilômetros até a escola carregando cartazes, após as crianças serem rudes com o motorista do ônibus escolar em Ontario, no Canadá. “Fomos maus e rudes com o motorista do ônibus! Nossa mãe nos fez caminhar” dizia a frase escrita em um pedaço de papelão carregado pelas duas crianças. As informações foram divulgadas pelo jornal Metro britânico.

A mãe compartilhou imagem dos filhos no caminho para a escola, com a seguinte legenda: Meus meninos agiram de foram errada com o motorista do ônibus e eu recebi uma ligação da escola. Então, essa manhã, andamos sete quilômetros até a escola oara mostrar às crianças como seria a vida deles sem o motorista de ônibus. Eles levaram duas horas para finalizar o percurso.



Garoto chinês viraliza ao chegar à escola congelado

Ice Boy

Um garoto chinês de oito anos andou aproximadamente 4,8 km para chegar a sua escola, a Zhuanshanbao Primary School , na província de Yunnan. Além de ser um longo caminho para percorrer, ele fez tudo isso em um frio de -9°C. Ele não queria perder a prova que teria naquele dia.

Créditos: Reprodução

