Mãe ‘fantasia’ filho de escravo para festa de Halloween e gera polêmica

(Foto: reprodução/ Twitter)

Nesta noite de segunda, 29, fotos de uma criança ‘fantasiada’ de escravo rodou a internet e gerou revolta nas pessoas. O menino foi ‘fantasiado’ por sua mãe, Sabrina Flor, para a festa de Halloween de uma escola particular na cidade de Natal, RN.

A própria mãe publicou as fotos do filho ‘escravo’ nas redes sociais e escreveu: “Quando seu filho absorve o personagem! Vamos abrasileirar esse negócio!”. Ela ainda usou a hashtag #Escravo”.

Assim que as fotos viralizaram e chocaram a internet, as pessoas começaram a mandar mensagens de repúdio à mãe da criança e a denunciar suas páginas. Ela apagou todos os posts de sua conta no Twitter e bloqueou a do Instagram.

Confira as imagens:

Mãe 'fantasia' filho de escravo e gera polêmica

Créditos: reprodução/ Twitter

Fonte: Vírgula UOL