Mãe espanhola cria figurinhas com jogadoras para filhas

As filhas de María Vázquez amam futebol, mas não podiam colecionar e trocar figurinhas de suas ídolos mulheres, como os fãs podiam com jogadores do sexo masculino, então ela resolveu o problema com suas próprias mãos.

Ela criou um álbum de cartas com nomes como Laura Ràfols, Marta Torrejón e outros jogadores da liga espanhola de futebol feminino. “Eu tenho mais de 250 adesivos, feitos com muita ajuda de fotógrafos e clubes, com muito trabalho e horas, para que eu possa dar às minhas filhas um álbum de adesivos de seus ídolos, que eu imprimo e plastifico eu mesma. E eu tenho orgulho de oferecer isso a você “, escreveu ela.

Vázquez, que trabalha com comunicação multimídia, de acordo com o jornal local Diario de Navarra, criou um modelo baseado no álbum oficial da liga masculina espanhola e começou a coletar fotos dos jogadoras, começando pelo Barça e pelo Sevilla FC.

Suas filhas adoraram tanto a ideia que ela decidiu estender o álbum para incluir jogadores de todas as equipes da liga, mas enfrentou problemas para adquirir fotos de algumas mulheres. Vázquez decidiu fazer um pedido no Twitter e seu post foi tão popular que foi retweetado 7.000 vezes em questão de dias.

Usuários de mídia social aplaudiram o movimento e se apresentaram oferecendo seus serviços de fotografia e colocando-a em contato com times de futebol ou até com as próprias jogadoras.

“Você possivelmente já atraiu mais publicidade para a liga de futebol feminino do que a federação tem em toda a sua história”, escreveu um usuário do Twitter sobre os esforços de Vázquez.

Invenções de mulheres que mudaram o mundo – Coletes à prova de bala

Stéphanie Kwolek, inventora do Kevlar, a principal fibra utilizada na fabricação dos coletes à prova de bala

Créditos: Divulgação

Radioatividade e elementos químicos

Marie Curie foi a única pessoa a ganhar dois prêmios Nobel. O primeiro pelas pesquisas sobre radiação, em 1903 – foi dividido com seu marido Pierre Curie e o físico Henri Becquerel. O segundo, em química, em 1911, deveu-se à descoberta do elemento rádio. Sem ela, não haveria raio-x.

Créditos: Divulgação

O bote salva-vidas

Maria Beasely criou o invento em 1882. Ela também inventou uma máquina de fazer de barris, o que a tornou rica.

Créditos: Divulgação

A geladeira moderna

Florence Parpart inventou a geladeira elétrica moderna em 1914.

Créditos: Divulgação

Cerveja

A história aponta que as mulheres da Mesopotâmia antiga foram as primeiras a desenvolver, vender e beber cerveja.

Créditos: Divulgação

Telecomunicações

Shirley Jackson foi a primeira mulher negra a receber um Ph.D. do MIT, em 1973. Enquanto trabalhava na Bell Laboratories, suas invenções de telecomunicações incluem o fax portátil, tons de telefone, células solares, cabos de fibra óptica, bem como a tecnologia por trás do identificador de chamadas e chamada em espera.

Créditos: Divulgação

Remédios

Gertrude Bell Elion criou medicações para suavizar sintomas de doenças como Aids, leucemia e herpes. Ganhou o prêmio Nobel de medicina em 1988.

Créditos: Divulgação

Software

Almirante da Marinha dos Estados Unidos, Graça Murray Hopper inventou o Cobol (primeiro programa de computador para negócios).

Créditos: Divulgação

Programação

Ada Lovelace foi uma matemática e escritora inglesa. Hoje é reconhecida principalmente por ter escrito o primeiro algoritmo para ser processado por uma máquina, a máquina analítica de Charles Babbage

Créditos: Divulgação

Transmissão sem fio

A partir de um sistema de comunicação para torpedos controlados por rádio, desenvolvido secretamente durante a Segunda Guerra Mundial, Hedy Lamarr lançou as bases tecnológicas para invenções como Wi-Fi e GPS. Ela também foi uma diva do cinema.

Créditos: Divulgação

Maria Telkes

Em 1947, a biofísica conhecida com “A rainha do sol”, Maria Telkes, inventou a primeira casa com sistema de aquecimento solar junto com a arquiteta Eleanor Raymond. Além disso, Telkes criou o gerador e refrigerador termoelétricos.

Créditos: Divulgação

Fabricação de calçados e motores

Margaret E. Knight recebeu 27 patentes para invenções, incluindo máquinas de fabricação de calçados, um “escudo de vestido” para proteger as roupas de manchas de transpiração, um motor rotativo e um motor de combustão interna.

Créditos: Divulgação

Invenções de mulheres

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL