Mãe escreve bilhete para escola parar de prender cabelo da filha: “Ele é black power”

Bia e Valentina

Leia maisBlack power: dez artistas negros que você precisa conhecerTodo o charme e a irreverência do cabelo Black Power. Dá uma …

A cantora Bia Morais fez um post no Facebook sobre sua filha Valentina, de quatro anos, que acabou viralizando por um motivo excelente.

“Hoje aconteceu mais uma vez, uma situação bem chata com a Valentina. Ela foi pra escola com o cabelo solto, como sempre, e voltou com ele preso. Perguntei porque a professora tinha prendido e ela não soube me responder, só disse que a tia pegou a xuxinha emprestada da amiga(provavelmente cabelo liso) e prendeu o dela”, afirmou.

Foi aí que ela decidiu pedir para escola parar de prender o cabelo de sua filha. “Alguns vão dizer que isso é mimimi, mas de três escolas que a Valentina já estudou, isso aconteceu em duas (sendo que em uma delas ela ainda não tinha cabelo), inclusive em uma das escolas uma das colegas disse que o cabelo dela era bagunçado e que deveria pedir a mãe dela que o penteasse. Ou seja, o nome disso é preconceito. Não vejo professoras e tias preocupadas em prender cabelos lisos porque eles crescem pra baixo, não incomodam o olhar delas”, afirmou.

Confira o texto:

Bilhete de Bia Morais

Fonte: Vírgula UOL