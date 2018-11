Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Leia mais’Tudo é questão de conhecer corpo’, diz Gio EwbankSarah Michelle Gellar é acusada de gordofobia por foto de …

Uma mãe americana foi presa por dez anos por fazer vídeos “sexualizados” de si mesma amamentando seu filho, que ela compartilhou online.

Leigh Felton, de 34 anos, publicou os vídeos de si mesma e de seu filho de 18 meses, em que ambos estavam nus, e os jurados foram informados de que ela parecia estar realizando atos sexuais.

A polícia foi avisada quando uma mulher descobriu que seu marido havia viajado para a Flórida para encontrar Felten depois de assistir aos vídeos e teve relações sexuais com ela.

Ela foi considerada culpada de performance lasciva pelos jurados em Tallahassee, na Flórida, mas os jurados a liberaram de 33 das 34 acusações de abuso sexual que ela enfrentou.

Felton, uma professora de piano que trabalha com crianças com necessidades especiais, foi presa em outubro.

Segundo a People, os atos indecentes cometidos nos vídeos incluíam a mãe esfregando os seios no rosto da criança.

Ela havia sido acusada de molestamento lascivo e de promover uma performance sexual com uma criança e teria sido condenada à prisão perpétua se fosse condenada.

Os vídeos, que incluíam títulos como “Mamãe é uma prostituta”, incluíam atrito e exposição genital, segundo promotores que alegaram que isso equivalia a um contato sexual.

A mãe testemunhou durante o julgamento, dizendo que não estava orgulhosa dos dez vídeos que postou online.

Ela disse que começou a criá-los depois que seu parceiro a conheceu e a polícia tomou conhecimento deles quando um homem tentou pagar por um usando o PayPal.

Felton disse aos jurados: “Finalmente, eu estava recebendo atenção e senti que tinha algum valor. Eu não sou um monstro.”

Ela sofria de solidão, depressão e baixa auto-estima depois que o pai do bebê a deixou, ela disse.

Sua equipe de defesa afirmou que os vídeos constituíam liberdade de expressão.

A criança, agora com idade entre 18 e 24 meses, está sendo cuidada por seu pai.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Créditos: Reprodução

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Créditos: Reprodução

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Créditos: Reprodução

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Créditos: Reprodução

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Créditos: Reprodução

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Mãe é condenada a 10 anos de prisão por sexualizar amamentação

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Voadora criminosa na Argentina

Lontras fazem ‘photobomb’ em pedido de casamento

‘Fake gol’ que daria título ao Palmeiras engana até Felipão

Mais galerias

Voadora criminosa na Argentina

Lontras fazem ‘photobomb’ em pedido de casamento

‘Fake gol’ que daria título ao Palmeiras engana até Felipão

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1297405’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL