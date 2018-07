Mãe descobre que ‘avatar’ de filha foi estuprado em jogo online

(Foto: reprodução Facebook/ Amber Petersen)

A norte-americana Amber Petersen ficou horrorizada ao saber que o avatar de sua filha de 7 anos de idade foi estuprado por dois homens em um jogo online.

A garotinha jogava o game Roblox no iPad, quando a mãe viu que genitais masculinos estavam sendo exibidos na tela do aparelho. Então, ela descobriu o que estava acontecendo. “O avatar da minha doce e inocente filha estava sendo violentado por dois homens em um playground”, escreveu ela indignada no Facebook.

Roblox é um aplicativo para Android e iOS que apresenta diversos jogos temáticos. Segundo o The Sun, os administradores ficaram indignados ao perceber que suas regras foram subvertidas por um mau jogador. O responsável foi banido do jogo e medidas técnicas estão sendo adotadas para que isso não aconteça novamente.

“Recomendo aos pais que deletem esse aplicativo”, alertou Amber após printar as cenas deploráveis do jogo e divulgar na internet.

'Avatar' de menina é estuprado em jogo online

Fonte: Vírgula UOL