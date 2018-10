Mãe descobre piercings da filha em exame de raio-x

Mãe descobre segredo em raio-x

Uma jovem chamada Sydney Allen, de 20 anos, estava fazendo exames em sua coluna devido a uma doença rara e sua mãe estava com ela quando os raios-X foram revelados no hospital. Mas o exame revelou mais do que o esperado.

“Minha mãe não tinha ideia”, disse Sydney, de Clearwater, Flórida, sobre os piercings nos mamilos. “Quando o exame foi feito pela primeira vez, comecei a rir histericamente, assim como o médico”.

“Ela não ficou tão feliz, mas manteve a compostura diante do médico, afirmando que vamos ter que falar sobre isso mais tarde. Acho que a grande lição que aprendi com tudo isso é que você não pode manter segredos da sua mãe”, disse.

Felizmente, Sydney disse que uma vez que o choque inicial passou por sua mãe, “não se importava mais” e concordou que o raio-X era “muito engraçado”.

Ela tem siringomielia, um distúrbio que faz com que a medula espinhal se acumule com fluidos, causada pela malformação de Chiari – uma condição na qual o tecido cerebral se estende ao canal medular.

“Eu estava fazendo o raio-x para verificar o alinhamento da minha coluna”, disse. “Se minha coluna está alinhada, isso ajuda a aliviar um pouco a dor.

“É uma doença bastante rara e nunca conversei com ninguém da minha idade que também a tenha, por isso foi muito bom discutir dicas e referências médicas”, ponderou a jovem.

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Fonte: Vírgula UOL