Mãe de trigêmeos compartilha corpo pós-parto na web: “quase me sinto eu de novo”

Um mês após dar à luz trigêmeos, a norueguesa Maria Nordo Jorstad publicou no Instagram imagem do corpo pós-parto.

“Ainda tenho esta estranha barriga pendurada e estou surpresa porque ela não diminuiu nada nas três últimas semanas”, escreveu. E, continuou: “tenho que admitir que estou desapontada e não muito feliz em compartilhar esta imagem. Mas, por outro lado, a cicatriz da cesárea não dói mais e quase me sinto como eu de novo!”.

Maria, de 36 anos, já era mãe de Mikael, de dois anos, quando engravidou naturalmente dos trigêmeos Agnes, Mikael e Filip. A produtora de TV divide o cotidiano da maternidade na conta do Instagram @triplets_of_copenhagen.

Visualizar esta foto no Instagram.



#postpartumbody ⠀ 4 weeks after the birth of my triplets. ⠀ I still have a weird looking hanging belly, and I am a bit surprised it has not gotten smaller since my last picture three weeks ago. Kind of disappointing I must admit, and I am not too happy to share this picture. On the positive side the c-section scar doesn’t hurt anymore, and in the last two days I’ve almost felt like myself again! Except for this heavy sagging belly that is. I’ve been waiting for some belly bands that were shipped from the US several weeks ago, and they will finally arrive tomorrow. Can’t wait to try them on and see if they have any effect! ⠀ ⠀ #triplets #postpartum #impatient

Uma publicação compartilhada por triplets_of_copenhagen (@triplets_of_copenhagen) em 11 de Out, 2018 às 1:23 PDT

Barriga de trigêmeos impressiona a web

Maria, de 36 anos, divide a gravidez nas redes sociais

Créditos: Reprodução / Instagram

Fonte: Vírgula UOL