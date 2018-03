Mãe de quadrigêmeos exibe estrias causadas pela gravidez e é atacada por haters na web

Reprodução/Instagram

As estrias podem não ser o lado mais esperado da gravidez, mas fazem parte da experiência. Depois de ter quadrigêmeos, Doreen Ching, de 23 anos, da Malásia, decidiu compartilhar fotos do impacto que parir quatro bebês teve em seu corpo.

Doreen esperava que isso ajudasse mulheres que estão passando pela mesma coisa. Entre as vozes de apoio, no entanto, houve alguns gritos de ódio que a descreveram como “feia”, “repugnante” e “nojenta”.

Depois de ter quadrigêmeos, Doreen Ching, de 23 anos, da Malásia, decidiu compartilhar fotos do impacto que parir quatro bebês teve em seu corpo.

“Recebi muitas perguntas perguntando como eliminar as estrias. Dá medo, mas esse é o preço, mesmo que você tenha dinheiro”, escreveu Doreen. “Não há como se livrar disso, e será assim todos os dias. Eu tinha apenas 21 anos na época e eu me perguntava como seria capaz de aceitar minha barriga assim pelo resto da minha vida. A primeira coisa que fiz quando saí da sala de parto foi olhar para ela e as minhas lágrimas rolaram. Eu estava com um tipo muito grave de ruptura e o tecido da pele foi danificado”, explicou.

“Eu vejo muitas pessoas comentando me chamando de ‘feia’ e isso me deixa muito enojada. Alguns homens disseram que a culpa era toda da mulher por querer ter tantos filhos. Você tem algum respeito pelas mulheres do mundo? Sua mãe? Sua esposa? E uma mulher que pode se dar ao luxo de ter filhos?”, questionou. Muitas mulheres saíram em apoio a Doreen e acharam corajosa por mostrar uma parte da realidade da maternidade.

Fonte: Vírgula UOL