Mãe de Demi Lovato fala sobre recuperação da filha: “Está muito bem, feliz, com saúde”

Demi Lovato e a mãe, Dianna

Dianna De La Garza, a mãe de Demi Lovato, deu uma entrevista ao NewsMax.TV e falou pela primeira vez sobre a overdose sofrida pela cantora no mês passado.

“Ainda é uma coisa muito difícil de falar sobre. Eu, literalmente, começo a tremer quando lembro daquele dia. Eu estava olhando meu telefone, quando começaram a chegar mensagens. ‘Eu acabei de ouvir as notícias’: estou rezando pela sua família, rezando pela Demi’. Eu fiquei em choque. Eu pensei o que tá acontecendo?”, contou.

Dianna contou que recebeu uma ligação da assistente de Demi, que dizia que a cantora não estava falando nada com nada. “E ela disse: ‘eu preciso te contar o que tá acontecendo. Você vai ver uma notícia saindo’. Eu a parei e disse pra ela contar o que estava acontecendo. As próximas palavras que saíram da sua boca são palavras muito difíceis de ouvir como mãe. Ela disse que a Demi tinha sofrido uma overdose”, relembrou.

A mãe de Demi Lovato disse que ficou em choque e perguntou se ela estava bem. “Ela parou por um segundo e disse que ela estava consciente, mas não estava falando. Ali, soube que tínhamos problemas”, relembrou. Depois de falar com a assessora, Dianna seguiu para o hospital.

“Ela não estava legal. Eu disse para ela que estava ali e que a amava. Ela respondeu que me amava também. A partir dali, não me deixei mais pensar que as coisas não fossem ficar bem. Posso honestamente afirmar que ela está se recuperando muito bem. Ela está feliz, com saúde, trabalhando na sua sobriedade e tendo a ajuda que precisa. Isso me encoraja sobre o seu futuro e o futuro da nossa família”, completou.

Fonte: Vírgula UOL