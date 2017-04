Mãe de Dave Grohl temia que Madonna namorasse seu filho

Nesta terça, 25, Virginia Grohl, mãe de Dave Grohl, lançou o livro From Cradle to Stage, que apresenta relatos de mães de vários famosos como Michael Stipe, do R.E.M., de Amy Winehouse, Adam Levine, Dr. Dre, Dave Grohl (óbvio), entre outros, contando como foi a criação deses astros desde pequenos.

Em uma das passagens, falando de seu próprio filho, Virginia revela que tinha medo de que Madonna se tornasse sua nora algum dia: “Quando Dave começou a ficar famoso eu me preocupei muito com as mulheres. Não sei como dizer isto, é muito embaraçoso, mas o meu maior medo foi que a Madonna conquistasse o meu filho”

Além de relatos de mães, que foram pesquisados durante dois anos e meio, From Cradle to Stage também apresenta muitas fotos inéditas da infância de Dave Grohl, que assina o prefácio.

Fonte: Vírgula UOL