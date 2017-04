Mãe de Dave Grohl relembra suicídio de Kurt Cobain: ‘Não fiquei surpresa. As coisas estavam ruins’

Virginia Grohl, mãe de Dave Grohl, do Foo Fighters, lançou nesta terça, 25, o livro From Cradle To Stage, em que entrevistou mãe de outros músicos famosos, como Amy Winehouse, Pharrell e Dr. Dre, para saber como cada astro foi criado. Ontem mesmo, ela e seu filho participaram de uma coletiva no Los Angeles Times Festival de livros e relembraram vários momentos da história dos dois, como o suicídio de Kurt Cobain em 1994, por exemplo.

“Alguém entrou em casa para me contar, e é claro que as crianças estavam sofrendo. Foi chocante, mas eu não fiquei surpresa pois as coisas estavam muito ruins. Eu estava preocupado com David. Perder um amigo de uma maneira tão horrível, e perder uma carreira…”, disse Virginia, e continuou: “Mas nunca pensei que meu filho seria destruído por isso, porque ele é uma pessoa muito positiva”.

Na conversa, a mãe do astro também relembra que tinha medo que Madonna se tornasse sua nora algum dia (leia aqui), e Grohl contou uma passagem embaraçosa de sua adolescência: “Após eu entrar para a música punk, em Washington D.C., minha mãe me levou a um famoso clube de jazz e como era meu aniversário, ela pediu para eu me juntar aos músicos e fazer uma jam. Mas eles eram músicos de jazz mais velhos e super experientes, e eu apenas um garoto estúpido que usava roupas rasgadas e tocava bateria há um ano. Foi constrangedor“.

As infos são da NME.

Fonte: Vírgula UOL