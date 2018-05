Madrinha de 7 casamentos ‘quebra’ e volta para casa dos pais

Georgina, madrinha em série

A inglesa Georgina Childs, de Woodford, já foi madrinha de sete casamentos desde 2014. Chamada de “madrinha em série”, ela estima ter gasto 9.250 libras (R$ 45 mil) com presentes, festas e viagens para despedidas de solteiras e das cerimônias.

“Eu tremo quando o convite chega. Eu queria dizer não, mas como dizer às suas amigas que o casamento delas não condiz com o seu orçamento?”, disse ao Mirror.

Com os gastos, a profissional de recursos humanos de 31 anos acumulou uma dívida de 2 mil libras (R$ 9,7 mil) no cartão de crédito e teve que voltar a morar com os pais.

Georgina já foi a despedida de solteira na Espanha e a um casamento na Toscana (Itália). Apenas nessas duas ocasiões ela gastou R$ 7 mil.

Fonte: Vírgula UOL