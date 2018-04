Madonna posta vídeo de filha dançando ao som de Anitta

Aparentemente, Anitta acabou de ser abençoada.

Neste sábado, 13, ninguém mais ninguém menos do que Madonna compartilhou um vídeo em que a trilha sonora é nossa Anira. Na gravação, uma das filhas de Madonna, Esther, aparece dançando. E na edição que a rainha do pop fez do vídeo, a música que se ouve é Indecente, da carioca! Poder é poder, né não? Dá uma olhada:

Experi-mental Saturday!! #dance #music #life #love

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna) em 14 de Abr, 2018 às 7:11 PDT

Fonte: Vírgula UOL