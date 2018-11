Madonna compartilha foto rara de seus seis filhos juntos

(Foto: reprodução/ Instagram Madonna)

Para celebrar o Dia de Ação de Graças, que é comemorado em vários países nesta quinta, 22 de novembro, Madonna publicou no Instagram uma foto rara de seus seis filhos juntos.

Na imagem tirada no Malaui, na África Oriental, estão Lourdes Maria, de 22 anos, Rocco Ritchie, de 18, David Ritchie, de 13, Mercy James, de 12, e as gêmeas Stelle e Estere Ciccone, de seis anos.

Na legenda do post, a cantora de 60 anos escreveu: “Pelo que sou mais grata! Meus filhos me levaram por estradas e abriram portas que eu nunca imaginei que passaria. Fama, fortuna e recordes quebrados nunca poderiam ser iguais àquilo que eu mais valorizo”.

Madonna ainda usou as hashtags #Abençoada, #Agradecida, #Crianças, #Família, e finalizou escrevendo: “Feliz Dia de Ação de Graças do Malawi!”.

Confira essa grande família <3:

Tom Hanks e Colin

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Reese Witherspoon e Ava Phillippe

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Jay-Z e Blue Ivy

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Madonna e Lola Leon

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Cindy Crowford e Kaia Gerber

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Kelly Key e Suzanna

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Rumer Willis e Demi Moore

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Kim Kardashian e North West

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução/Twitter

Gisele Bündchen e Vivian Lake

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Fernanda Rodrigues e Luisa

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Isabeli Fontana e Lucas

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Kaká e Luca

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Lili Grace e Kate Moss

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Juliane Moore e Liv Helen

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Goldie Hawn e Kate Hudson

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Fiuk e Fabio Junior

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Lisa Bonet e Zoë Kravitz

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Tarcísio Meira e Tarcísio Filho

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Divulgação / TV Globo

Katie Holmes e Suri

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: The Grosby Group

Martin Sheen e o filho Charlie Sheen

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Getty Images

Regina Duarte e Gabriela

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Luiza Valdetaro e Malu

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Instagram

Heather Locklear e Ava Sambora

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

William Bonner e Vinicius

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Will e Jaden Smith

Herdeiros de celebridades que são praticamente idênticos aos pais

Créditos: Reprodução

Mamie, Grace e Louisa Gummer

Mamie, Grace e Louisa Gummer são filhas da…

Créditos: Divulgação

Meryl Streep

Meryl Streep

Créditos: Getty Images

Maya Thurman

Maya Thurman, filha da…

Créditos: Getty Images

Uma Thurman com 18 anos

Uma Thurman

Créditos: Getty Images

Scott Eastwood

Scott Eastwood, filho do…

Créditos: Divulgação/Town&Country

Clint Eastwood

Clint Eastwood

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL