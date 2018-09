Madonna adere à campanha #EleNão no Instagram: ‘Ele não vai nos calar’

(Foto: reprodução/ Instagram)

Leia maisBruna Marquezine e Neymar causam burburinho na semana de moda de …Show do Thirty Seconds to Mars em São Paulo tem participação do …

Depois de Dua Lipa, Black Eyed Peas, Dan Reynolds e Imagine Dragons se manifestarem a favor da campanha #EleNão, contra o candidato à presidência Jair Bolsonoro (PSL), foi a vez de Madonna engrossar o caldo. A Rainha do Pop publicou uma foto nesta sexta, 28, no Stories Instagram com a hashtag.

A cantora postou um retrato em preto e branco com uma fita escrita ‘Freedom’ tampando a sua boca. Além da hashtag #EleNão, usou frases como “#EleNão vai nos desvalorizar”, “#EleNão vai nos oprimir” e “#EleNão vai nos calar”.

Madonna também fez uso da hashtag #EndFacism, pedindo o fim do fascismo. Confira a publicação:

Madonna na Vogue Itália:

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Madonna na Vogue Itália

Prestes a completar 60 anos, cantora posa com as filhas adotivas em sua casa em Lisboa

Créditos: Reprodução

Mais galerias

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Dolce & Gabbana na semana de moda de Milão

Mais galerias

Bruna Marquezine e Neymar na PFW

Óculos diferentões na Paris Fashion Week

Dolce & Gabbana na semana de moda de Milão

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1287821’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL