Machismo mata mais de 240 mil meninas na Índia por ano, diz estudo

Cerca de 240 mil meninas menores de cinco anos morrem na Índia por ano em decorrência de negligência, já que o país tem preferência por filhos homens. Segundo estudo publicado no Lancet medical journal, os números não incluem abortos conduzidos após os pais descobrirem que o bebê é menina. As informações foram divulgadas pelo The Guardian.

“Discriminação de gênero contra meninas não acontece somente na prevenção do nascimento delas, mas antecipa a morte das que nascem”, disse o co-autor do estudo Christophe Guilmoto, da universidade Paris Descartes. A igualdade de gêneros, explicou o pesquisador, não se trata apenas de direito à educação, emprego e representação política, mas também ao cuidado, vacinação e nutrição de meninas.

Cerca de 22% das mortes de meninas menores de cinco anos são causadas por discriminação de gênero, informou o Instituto Internacional de Análises Aplicadas (IIASA) na Austria. “Qualquer intervenção para diminuir a discriminação de gênero contra meninas nos serviços nutrição e saúde deve ter como alvo regiões pobres, com baixo desenvolvimento social e instituições patriarcais”, afirmou a co-autora da pesquisa do instituto austríaco, Nandita Saikia.

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Créditos: Reprodução

Créditos: Reprodução

