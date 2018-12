Macaulay Culkin revive cenas de Esqueceram de Mim

Macaulay Culkin

Momento nostalgia! Macaulay Culkin reviveu cenas de Esqueceram de Mim, que fez 28 anos este ano, para um comercial do Google.

O vídeo é para divulgar o lançamento da Google Assistant, serviço de ajuda, que parece a Siri, da Apple. Assim, Kevin, personagem do ator no longa, mostra como tudo seria feito mais fácil se tivesse o serviço.

Veja:

Fonte: Vírgula UOL