Luverdense decide vaga na Copa do Brasil Sub-20

Após empate em 2×2 no estádio Passo das Emas em Lucas do Rio Verde, o Luverdense vai até o litoral paulista, nesta quarta-feira (12), às 14h (MT), para encarar o Santos, em partida que irá definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. Para sair classificado da Vila Belmiro, o time mato-grossense precisa d e uma simples vitória ou empate por três ou mais gols.

Depois do primeiro confronto, onde vencia por duas vezes o alvinegro praiano, o Luverdense entra em campo para repetir o resultado de 2015, onde o alviverde mato-grossense eliminou os meninos da vila. Sob comando do treinador Odil Soares, o Luverdense vem mantendo o elenco que disputou as ultimas competições nas categorias de base do clube, entre elas a Copa São Paulo de Futebol Jr, Copa FMF e Copa do Brasil Sub 20 e 17.

Quem avançar entre mato-grossenses ou paulistas irá encarar Bahia ou Ceará, que empataram o primeiro jogo em 0x0 em solo cearense.