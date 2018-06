Lutadoras de sumô combatem machismo no esporte no Japão

Mulheres não podem se tornar lutadoras profissionais de sumô

Por duas horas diárias, um grupo formado por 17 homens e nove mulheres treinam sumô na Universidade Asahi, no Japão. Mas a história para elas é diferente. Mulheres não podem participar de campeonatos profissionais do esporte. Chisaki Okumura é uma das melhores lutadoras do país, no entanto, amadora, por conta do machismo no sumô. Ela e um grupo de mulheres interessadas no esporte querem mudança e permissão para se tornarem lutadoras profissionais. As informações são do The Guardian.

Em abril, um incidente durante campeonato em Maizuru deu início a uma campanha contra as regras machistas do esporte. O assunto teve início após mulheres correrem para o ringue para socorrer o prefeito local, que teve um colapso durante apresentação. Autoridades espalharam o “sal purificador” após as mulheres deixarem o ringue e o ato foi visto como discriminação. O incidente foi visto como um exemplo da forma como as mulheres são tratadas no Japão e os problemas de desigualdade de gênero no país.

Jovem expõe homes seminus para dar fim à hipocrisia do machismo

Eles não gostam de fotos de mulheres ~sensuais~, mas não perdem a oportunidade de tirar selfies quase pelados

Créditos: Reprodução

Advogado de episódio machista

Como cada signo pode cuidar melhor do seu dinheiro

Rapaz tatua rosto de Neymar nas costas

Advogado de episódio machista

Como cada signo pode cuidar melhor do seu dinheiro

Rapaz tatua rosto de Neymar nas costas

Fonte: Vírgula UOL