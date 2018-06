Lula será comentarista esportivo durante a Copa 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será comentarista esportivo durante a Copa do Mundo de 2018. O jornalista José Trajano anunciou na sua conta do Twitter que receberá comentários escritos pelo ex-presidente em cartas que serão lidas em um programa diário de televisão.

Nas redes sociais, Trajano disse que Lula vai comentar os jogos na TVT, emissora educativa outorgada à Fundação Sociedade Comunicação Cultura e Trabalho, entidade cultural sem fins lucrativos, mantida pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.

Os comentários serão transmitidos no programa “Papo com José Trajano”, apresentado pelo jornalista esportivo José Trajano, na TVT , Canal 44,1 HD Rádio Brasil Atual 98,9, de segunda a sexta-feira das 18h15 as 19h.

“Ele [Lula] vai escrever suas impressões, manda para a gente, a gente coloca na tela com aspas, você vai poder ler e ouvir na voz de um locutor, portanto esta é a grande novidade do programa: Luiz Inácio Lula da Silva, o comentarista esportivo”, afirmou Trajano em vídeo publicado no Facebook.

Preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, desde 7 de abril, Lula foi condenado a 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo que investigou a compra e a reforma de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Fonte: Agência Brasil