Lugares espetaculares parecem paisagens de outro planeta

A Terra é tão grande e naturalmente diversa que muitas vezes suas paisagens parecem saídas de uma filme de ficção científica. Nós reunimos alguns lugares que gostaríamos de pisar um dia.

Filipinas, Bolívia, Belize, China, Estados Unidos e Brasil estão entre os países com locais espetaculares para desbravar. Se você gosta de aventura, sua próxima viagem pode estar nesta lista de “picos” de outro mundo.

Paisagens incríveis pelo mundo

Antelope Canyon, Arizona

Créditos: Divulgação

Bryce Canyon

Créditos: Divulgação

Chocolate Hills, Filipinas

Créditos: Divulgação

Cratera de Darvaz, Turcomenistão

Créditos: Divulgação

Zhangye Danxia

Créditos: Divulgação

Encontro de Ródano e Arve, Genebra, Suíça

Créditos: Divulgação

Fairy Chimneys

Créditos: Divulgação

Giants Causeway

Créditos: Divulgação

Grand Prismatic Spring, Estados Unidos

Créditos: Divulgação

Ha Long Bay, Vietnam

Créditos: Divulgação

San Andreas Fault, Califórnia

Créditos: Divulgação

Lago Crescente, China

Créditos: Divulgação

Lago Natron, Tanzânia

Créditos: Divulgação

Lençóis Maranhenses

Créditos: Divulgação

Moeraki boulders

Créditos: Divulgação

Sand Sea, Namíbia

Créditos: Divulgação

Parque Nacional de Göreme_Turquia

Créditos: Divulgação

Salar de Uyuni, Bolívia

Créditos: Divulgação

Salinas Grandes

Créditos: Divulgação

Ta Prohm

Créditos: Divulgação

Termas de Hierapolis e Pamukkale, Turquia

Créditos: Divulgação

Terraços de arroz de Yunnan, China

Créditos: Divulgação

The Crystal Cave, Naica Mine

Créditos: Divulgação

The Eye of the Sahara

Créditos: Divulgação

Great Blue Hole, Belize

Créditos: Divulgação

Stone Forest, China

Créditos: Divulgação

Submarine Formation, Valley of the Moon

Créditos: Divulgação

The Wave, Vermillion Cliffs

Créditos: Divulgação

The Wave

Créditos: Divulgação

Wave Rock

Créditos: Divulgação

Whitehaven Beach, Austrália

Créditos: Divulgação

Yamagata

Créditos: Divulgação

